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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«على ذمة الفراق».. جديد دينا أبو حلوة عن دار الحلم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:16 م
دينا أبو حلوة
دينا أبو حلوة
آلاء حسن
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يصدر قريبًا عن دار الحلم للنشر والتوزيع، الرواية الثانية للكاتبة الشابة دينا أبو حلوة تحت عنوان "على ذمة الفراق"، ومن المقرر صدورها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021.

تنتمي الرواية إلى الأدب الاجتماعي الرومانسي الذي يحمل بين طياته عالم قد استوحته الكاتبة من خيالها يحوى العديد من الشخصيات التى عايشت الفرح والحزن والألم والوحدة وأيضًا الأمل الذي أضفى على الرواية طابعًا مشوّقًا.

وأشارت أبو حلوة إلى أن فكرة الرواية تدور حول عدة جوانب من بينها علاقة الآباء بالأبناء، والتعلق المُطلق بالأشخاص الذي يدفعنا إلى التصديق بعدم احتمالية الموت المحقق أو الفراق الابدي فضلا عن مختلف المشاعر التى عايشها أبطال الرواية من فقد وحزن وألم ووحدة وأمل وإصرار، وتارةً أخرى غموض المستقبل والخوف من المجهول.

وأوضحت أن هذا التعاون يعد الأول بينها وبين دار الحلم للنشر، التى تُعد واحدة من أهم دور النشر المصرية الاكثر حرصا على تبني المواهب الشابة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن الكاتبة دينا أبو حلوة قد طرحت أولى أعمالها الأدبية التى تمثلت في مجموعة قصصية بعنوان "نوبة حنين" بمعرض الكتاب لعام 2017.

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