«التضامن» و«الهلال الأحمر» تهنئان مديرية أمن دمياط بعيد الشرطة

زار حسام عبدالغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، وأحمد عوض، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر بدمياط، اللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط الأربعاء، لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة رقم 69.حضر اللقاء عدد من كوادر مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، إضافة إلى شباب المتطوعين بجمعية الهلال الأحمر المصري فرع دمياط بالزي الرسمى لهم، كما قاموا بتقديم درع الجمعية ومديرية التضامن إلى مدير أمن دمياط خلال الزيارة.