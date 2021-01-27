أونتاريو الكندية تسجل أقل عدد إصابات يومية بكورونا

انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في مقاطعة أونتاريو الكندية لليوم الثالث على التوالي، إلى أقل من 2000 إصابة، مع تأكيد إصابة 1670 حالة جديدة، اليوم الأربعاء، وهو أقل عدد من الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها في يوم واحد منذ 26 نوفمبر الماضي.ويعتبر الرقم أقل أيضا بنحو 1000 حالة عن 2655 حالة تم الإبلاغ عنها قبل أسبوع واحد فقط. ويمثل عدد الحالات اليوم استمرارا لاتجاه مشجع في المقاطعة الرئيسية في كندا.وبحسب وزارة الصحة، فإن معدل إيجابية الاختبار على مستوى المقاطعة اليوم هو 4 في المائة، بانخفاض من 5.9 في المائة أمس و4.9 في المائة الأسبوع الماضي.وبلغ متوسط الإصابات الجديدة لمدة سبعة أيام الآن 2205 حالات، انخفاضا من 2849 يوم الأربعاء الماضي وما يقرب من 3500 قبل أسبوعين.وتم الإبلاغ عن 49 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس في المقاطعة اليوم، بما في ذلك 25 من سكان دار الرعاية طويلة الأجل.وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن المقاطعة إلى أن حالات الاستشفاء المرتبطة بالفيروس مستمرة في الانخفاض.