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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11 حزبًا جزائريًا تقدمت بمقترحات تعديل مسودة قانون الانتخابات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:21 م
الانتخابات
الانتخابات
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أصدر 11 حزبا سياسيا جزائريا، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا يتضمن تحفظات ومقترحات تتعلق بعدد من مواد مسودة المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات المطروح للنقاش على الساحة السياسية.

وتضمن البيان المشترك، الذي تمت المصادقة عليه بعد مناقشة وإثراء في اجتماع لقيادات وممثلي هذه الأحزاب بمقر حزب جبهة النضال الوطني بالجزائر العاصمة، تحفظات على بعض مواد المشروع، مطالبا حتى بالحذف النهائي للمادة 169 التي تنص على عدم الأخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين.

وطالبت الأحزاب بحذف المادة 174 التي تقضي بأن تكون القوائم المتقدمة للانتخابات تراعي مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، كما اقترحت أن يشترط حصول المرشح للانتخابات على الشهادة الثانوية على الأقل.

يذكر أن الأحزاب الـ11 هي أحزاب النضال الوطني، والخط الأصيل، والوسيط السياسي، وحركة الانفتاح، والجبهة الديمقراطية الحرة، وجبهة الأمل الوطني، وحركة الوفاق الوطني، وحزب النور الجزائري، والحركة الوطنية للعمال الجزائريين، والاتحاد الديمقراطي الوطني ومنبر جزائر الغد.

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