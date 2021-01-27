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عالم

الأمم المتحدة تطالب باستمرار إجراء الانتخابات البلدية فى ليبيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:40 م
الانتخابات البلدية
الانتخابات البلدية في ليبيا
محمد عمر
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شددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أهمية إجراء الانتخابات البلدية مجددة دعوتها إلى توحيد الهيئات الانتخابية المسئولة عن إجراء انتخابات المجالس البلدية في ليبيا.

وقالت البعثة في بيان مساء اليوم إن هذه الدعوة تأتي فى ظل استمرار التقدم الذي تشهده العملية السياسية من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي نحو تأمين الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وحثت البعثة جميع الأطراف المعنية والمؤسسات والجهات الفاعلة المشاركة في الانتخابات البلدية، بما في ذلك مجلس النواب، على دعم وتسهيل التعاون بين الكيانين الانتخابيين في طرابلس وبنغازي كخطوة أساسية نحو توحيد المؤسسات الليبية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هيئتي إدارة الانتخابات على معالجة قضية سجل الناخبين وقضية استخدام نظامين انتخابيين مختلفين كأولوية بصفة مشتركة وفي سياق أوسع لتوحيد المؤسسات.

وأضافت "يتعين على الكيانين الانتخابيين الانخراط في مناقشات حول التعاون الفني لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية في جميع أنحاء ليبيا".

وأشار البيان إلى أن نظام التسجيل الإلكتروني الذي وضعته اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية منذ عام 2013 مكّن من إجراء 130 عملية انتخابية ذات مصداقية في مجالس بلدية في جميع أنحاء ليبيا، من بينها 34 عملية انتخابية في غرب ليبيا وجنوبها منذ عام 2018.

وطالبت البعثة بالحفاظ على هذه الإنجازات، وهذان الكيانان مؤهلان تمامًا ليكونا مثالًا يحتذى في التوحيد المؤسسي وتجاوز الخلافات والانقسامات لصالح الشعب الليبي وبناء الدولة والديمقراطية.

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