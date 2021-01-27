راغب علامة يعلن توزيعًا جديدًا لأغنيته «اللي باعنا»

قام الفنان اللبناني راغب علامة بتحويل أغنيته الشهيرة "اللي باعنا" لتوزيع جديد، من خلال تعاونه مع الموزع الجزائري الشهير راندل، وأعلن ذلك عبر حسابه بموقع تويتر.ونشر علامة مقطعًا من الأغنية الجديدة، معلقًا: "جمهور وعشّاق السوبر ستار راغب علامة على موعد يوم ٢٩ يناير مع إطلاق النسخة الجديدة من أغنية الطاقة الإيجابية (اللي باعنا)، التي تحاكي الشباب وتنسجم مع التطوّر التقني الهائل في عالم الموسيقى، بنكهة ورؤية جديدة وتوزيع ريمكس فريد من الموزّع الجزائري «Randall»".يشار إلى أن أغنية "اللى باعنا" من كلمات محمد البوغا، ألحان محمود خيامي، وتوزيع مدحت خميس، أما الفيديو كليب إخراج زياد خورى.