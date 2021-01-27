رقم قياسي.. العالم يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن العالم قد سجّل اليوم أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا عند 18 ألف وفاة منذ ظهور الوباء.وأكدت تسجيل حوالي 96 ألف وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي، ما يمثل مستوى قياسيا لهذا المؤشر.وأفادت المنظمة، في تقرير أسبوعي جديد نشرته على موقعها، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العالم خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير بواقع 4104947، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى مستوى 98280844 حالة.وأشارت المنظمة إلى أن هذه الزيادة أقل بنسبة 15% من الحصيلة الأسبوعية السابقة التي بلغت 4725029 حالة.وتعتبر منطقة الأمريكتين الشمالية والجنوبية الأولى من حيث عدد الإصابات الجديدة، حيث سجلت فيها 2127479 حالة، لتأتي بعدها أوروبا بـ1382460 حالة.