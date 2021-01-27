تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)
الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:52 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
أجرت "الدستور" جولة داخل مستشفى الصدر بمدينة الفيوم، لتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى والتي تتضمن تطوير الدور الأول والثاني لتجهيز 134 سريرًا لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 24 سريرًا عناية مركزة، وتطوير الدور الأرضي ومعمل التحاليل الطبية المركزي بالمستشفى.
وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد شدد على تنفيذ الأعمال المقررة حسب المعايير والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة ضمن خطة التطوير الموضوعة مسبقًا، خاصة وأن المشروع يمثل أهمية قصوى للمنظومة الصحية بالمحافظة في ظل خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، لاسيما وأن المستشفى ستمثل ركيزة رئيسية في هذا الشأن.
ووجه المحافظ، بسرعة تجهيز مستشفى الصدر لتعمل بكامل طاقتها بعد تطويرها ورفع كفاءتها، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتعمل جنبًا إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفى التأمين الصحي.
وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد شدد على تنفيذ الأعمال المقررة حسب المعايير والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة ضمن خطة التطوير الموضوعة مسبقًا، خاصة وأن المشروع يمثل أهمية قصوى للمنظومة الصحية بالمحافظة في ظل خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، لاسيما وأن المستشفى ستمثل ركيزة رئيسية في هذا الشأن.
ووجه المحافظ، بسرعة تجهيز مستشفى الصدر لتعمل بكامل طاقتها بعد تطويرها ورفع كفاءتها، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتعمل جنبًا إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفى التأمين الصحي.