تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

أجرت "الدستور" جولة داخل مستشفى الصدر بمدينة الفيوم، لتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى والتي تتضمن تطوير الدور الأول والثاني لتجهيز 134 سريرًا لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 24 سريرًا عناية مركزة، وتطوير الدور الأرضي ومعمل التحاليل الطبية المركزي بالمستشفى.وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد شدد على تنفيذ الأعمال المقررة حسب المعايير والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة ضمن خطة التطوير الموضوعة مسبقًا، خاصة وأن المشروع يمثل أهمية قصوى للمنظومة الصحية بالمحافظة في ظل خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، لاسيما وأن المستشفى ستمثل ركيزة رئيسية في هذا الشأن.ووجه المحافظ، بسرعة تجهيز مستشفى الصدر لتعمل بكامل طاقتها بعد تطويرها ورفع كفاءتها، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتعمل جنبًا إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفى التأمين الصحي.