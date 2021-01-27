رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:52 م
مستشفى الصدر بالفيوم
مستشفى الصدر بالفيوم
الفيوم - زينب علاء
طباعة
أجرت "الدستور" جولة داخل مستشفى الصدر بمدينة الفيوم، لتفقد أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى والتي تتضمن تطوير الدور الأول والثاني لتجهيز 134 سريرًا لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 24 سريرًا عناية مركزة، وتطوير الدور الأرضي ومعمل التحاليل الطبية المركزي بالمستشفى.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قد شدد على تنفيذ الأعمال المقررة حسب المعايير والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة ضمن خطة التطوير الموضوعة مسبقًا، خاصة وأن المشروع يمثل أهمية قصوى للمنظومة الصحية بالمحافظة في ظل خطة مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، لاسيما وأن المستشفى ستمثل ركيزة رئيسية في هذا الشأن.

ووجه المحافظ، بسرعة تجهيز مستشفى الصدر لتعمل بكامل طاقتها بعد تطويرها ورفع كفاءتها، لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، لتعمل جنبًا إلى جنب مع مستشفى حميات الفيوم، لتخفيف العبء عن مستشفى التأمين الصحي.

موضوعات متعلقة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

«الغيرة القاتلة».. 3 تلميذات يسممن زميلاتهن المتفوقات بالإسكندرية

«الصحفيين»: 20 ألف جنيه ومعاش كامل لأسرة الصحفي المتوفى بكورونا

الصحة العالمية: تأثير لقاح كورونا بعد شهر.. وأعراض جانبية «غير خطيرة»

الصور

image description

تحسن 2150 حالة عزل منزلي وتحويل 115 للمستشفيات بالدقهلية

image description

تأهيل مستشفى الصدر بالفيوم لعزل مصابي كورونا (صور)

image description

وكيل مرور الدقهلية: الأمن النواة التي يحيا بها الإنسان

image description

سكرتير مساعد محافظة أسيوط يتفقد مستشفى أبو تيج النموذجي

image description

جامعة أسيوط: إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول مطلع فبراير

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

تنبيه مهم من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوى

مصطفى محمد ينضم إلى جالطة سراي رسميا

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2021

وظائف الشهر العقاري 2021.. موعد التقديم والتخصصات المطلوبة

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري.. القاعدة واشكالية القيادة (3)
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
المزيد

الثقافة

«الدستور» راعيا إعلاميا لـ«يوم الكاريكاتير المصري»

وزيرة الثقافة: ضعف الاعتمادات المالية أبرز التحديات

كيف حول صلاح نصر مسار حياة مصطفي الفقي للعمل الدبلوماسي

«الفن في زمن القلق».. كتاب يوثق تاريخ الفن المعاصر