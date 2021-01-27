العثور على جثة أسفل كوبري القصبجي في المنيب

تكثف مباحث مديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، جهودا مكثفة في واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل كوبري القصبجي بمنطقة المنيب.تلقي المقدم مصطفى عبدالله، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاداه تلقيها بلاغا من أهالي منطقة المنيب يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص أسفل كوبري القصبجي.على الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة أحد الأشخاص متوفى ولا توجد به إصابات ظاهرية ولا يحمل ثمة أوراق تدل على شخصية، وبحوزته مجموعة مفاتيح ومبلغ مالي.وبإجراء التحريات تبين أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبه جنائية؛ وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أم المصريين تحت تصرف النيابة العامة.وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.