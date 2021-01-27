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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اتحاد المقاولين: المشروعات القومية تزيد قوة الاقتصاد المصري عالميا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:54 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
علا العلاف
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أكد المهندس على مصطفي، مدير عام الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، رئيس لجنة الشكاوي، أن الدولة المصرية تؤكد دائما قدرتها علي استيعاب المستجدات والتأقلم معها والتعامل معها، في ظل ظروف التي يمر بها العالم بوجود جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تجعل الدول تحجم عن الدخول في مشاريع جديدة لما لها من اثر اقتصادي كبير في ظل استمرار الجائحة الذي نتج عنه انكماش في الاقتصاد العالمي.

وقال مدير عام الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في تصريحات لـ "الدستور"،أن الدولة تستهدف خطة المشروعات القومية خلال العام 2021، بقيمة 164 مليار جنية وفقا للتقارير الاقتصادية والتى سوف نتيجة منها عدة عوائد، تعود على قوة الاقتصاد المصري عالميًا.

وأضاف " مصطفى"، أن شركات المقاولات المصرية لديها القدرة على أنجاز المشاريع القومية العملاقة التي تعلن عنها الدولة وأن طرح المشاريع القومية في ذلك الوقت، يؤدي إلي انخفاض معدل البطالة نظرا لأن قطاع التشييد والبناء ومن القطاعات كثافة البطالة وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيا لمستوي النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

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