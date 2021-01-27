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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود مؤشرات البورصة فى ختام التعاملات.. والسوقى يربح 5.2 مليار جنيه

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:15 م
صعود البورصة
صعود البورصة
اكرم عمران
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ارتفعت مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء من قبل بعض المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، نحو 5.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 695.442 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس للسوق «إي جي إكس 30» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11578 نقطة، وصعد مؤشر «إي جي إكس 50» بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2377 نقطة، وقفز مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14163 نقطة، وزاد مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2364 نقطة، وصعد مؤشر «إي جي إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3390 نقطة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قررت تعطيل التداول خلال جلسة غدًا الخميس، احتفالًا بأعياد الشرطة.

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