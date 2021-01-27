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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تفاصيل نظام التنيسق الإلكتروني الموحد بالجامعات الخاصة والأهلية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:47 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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وضع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وقال وزير التعليم العالي، إنه بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، يكون نظام التنسيق كالآتي:

1- تقوم كل جامعة بتحديد الكليات التى سوف يتم عمل اختبارات قبول بها

2- تحدد كل جامعة نوع اختبارات القبول المطلوبة

3- تحدد كل جامعة قيمة إجراء هذه الاختبارات على موقعها ومكان السداد

4- يتم إجراء الاختبارات بدءا من شهر مارس للفصل الدراسى الأول وشهرى ديسمبر ويناير للفصل الدراسى الثانى

5- يمسح بعمل اختبارات قبول محدودة قبل ملحق التنسيق

كما تضمن القرار مرحلة الإعداد للتنسيق وهي:-

1- تقوم كل جامعة بإعداد قوائم الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول شرط أن تزيد أعداد الطلاب بهذه القوائم عن العدد المسموح به للقبول بالكلية ليتسنى للنظام الاختيار من بينهم وإلا لن يعتد بالقوائم المقدمة ويتم الاختيار من عموم المتقدمين.

2- تقوم كل جامعة بتحديد الكليات التى سوف يتم الاختيار لها من قوائم الناجحين فى اختبارات القبول والكليات التى يكون فيها الاختيار من عموم المتقدمين.

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