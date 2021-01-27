نائب محافظ القاهرة تقود حملة بالمقطم وتغلق عددًا من المقاهي

قادت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة مكبرة على حي المقطم تم من خلالها غلق عدة مقاهى بنطاق الحى ومصادرة عدد كبير من الشيشة ورفع مخلفات وإشغالات بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية.ووجهت نائب محافظ القاهرة بضرورة تكثيف الحملات اليومية ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق للمقاهى والمحلات بالمواعيد التى تم تحديدها من اللجنه العليا لادارة ازمة كورونا برئاسة مجلس الوزراء.كما أكدت على متابعة غلق السناتر والمراكز التعلبمية والتأكد من ارتداء الكمامات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.