مصر تُصدر 7 شحنات غاز مسال منذ بداية 2021 رغم تداعيات كورونا

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية نحو 7 شحنات من الغاز المسال منذ بداية العام الجاري2021، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن موقع «إس بي جلوبال»، رغم تداعيات جائحة كورونا.وتوقعت الوكالة أن تشهد صادرات مصر من الغاز المسال قفزة خاصة مع اقتراب إعادة تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى الربع الأول من العام الجاري، بعد توصل إيني والحكومة المصرية وشركائهم، إلى اتفاقية لإعادة تشغيل المصنع الذي توقف في 2012، إلى جانب مصنع إدكو للإسالة.وبينت أن مصر أصدرت نحو 7 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصنع إدكو للإسالة، الذي تديره شركة شل، بمعدل شحنتين في الأسبوع منذ بداية شهر يناير الجاري.وبلغت صادرات مصر من الغاز المسال في الربع الأير من 2020 نحو 17 شحنة، بإجمالي 1.6 مليار متر مكعب من الغاز المكافئ مقارنة بـ6 شحنات في الربع الأول وشحنة واحدة منذ نهاية الربع الأول وحتى نهاية أكتوبر متأثرة بتراجع أسعار الغاز المسال عالميًا، وتصدرت الصين والهند وتركيا قائمة المستوردين للغاز المصري.