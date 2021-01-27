محاكمة سيدة عربية جمعت بين زوجين في أكتوبر

أحالت النيابة العامة بـ 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، ربة منزل تحمل جنسية دولة عربية، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامها بالزنا وممارسة الأعمال المنافية للآداب.كما أمرت بإحالة المتهم الثاني في القضية والد المتهمة الأولى، لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير، وجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.كما وجهت النيابة العامة تهمة التزوير لوالد المتهمة بعد ادعائه أن المتهمة مريضة نفسية وقدم تقرير غير حقيقي يفيد ذلك، لإقامة دعوى حجر ضدها.كان زوج المجني عليها اتهمها بالجمع بين زوجين، واكتشافه ارتباطها بعقد زواج بشخص آخر يحمل جنسية دولة عربية قبل 9 سنوات، وأنها ما زالت على ذمته، رغم زواجها منه قبل 3 سنوات.