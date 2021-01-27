مأوى جديد.. تقرير أمريكي يكشف عن أوضاع الإيرانيين في تركيا

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية، اليوم الأربعاء، الضوء على اللاجئين الإيرانيين المقيمون في تركيا، مشيرة الي أن الكثير منهم يحاولون البحث عن مأوي جديد.وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، أن تركيا ليست ملاذًا آمنًا للاجئين السياسيين، خاصة الإيرانيين، فبعد تكرار حوادث الاختطاف والقتل التي شهدتها البلاد ضد لاجئي إيران في تركيا، بدأ الإيرانيون المقيمون في الجمهورية التركية في البحث عن مأوى جديد.وأشار التقرير الامريكي، أن الايرانيين الذين فروا من بلادهم، واتخذوا من تركيا آمنًا لهم خوفًا من الاضطهاد يشعرون بحالة من الرعب.وكشفت الإيرانية فاطمة خوشرو، عن الممارسات البشعة التي تعرضت لها داخل السجون الإيرانية من تعذيب واعتداء جنسي، بسبب مشاركتها في احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود، حيث أصبحت تعيش مع خطيبها نيكولاس آريان في حالة من الرعب، ويفكران في مغادرة تركيا خشية أن تسلمهم سلطات أنقرة لطهران.وقالت "خوشرو"، التي فرت من إيران بعد أن سُجنت وتعرضت للضرب لمشاركتها في احتجاج في الشارع ضد ارتفاع أسعار الوقود، "نحن خائفون حقًا، نذهب فقط إلى أقرب سوبر ماركت ونعود، هناك بعض الرجال الذين يغطون وجوههم ويدخلون المبنى ويقرعون بابنا".