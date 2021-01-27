حبس 4 سيدات ينشلن المواطنين في شوارع الموسكي

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس 4 سيدات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهن بنشل السيدات في الطريق.البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم النشل لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الموسكي، وتناهي لسمعهم صوت استغاثة من إحدى السيدات.على الفور توجهت القوة إلى مصدر الاستغاثة وتمكنت من ضبط 4 سيدات عقب قيامهن بسرقة هاتف محمول من ربة منزل بأسلوب المغافلة.وبتطوير مناقشتهن اعترفن بتكوينهن تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين، وارتكابهن حادث سرقة مبلغ مالي من إحدى السيدات.وتم بإرشادهن ضبط المبلغ المالي المُستولى عليه، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفت الأولى على الهاتف واتهموهن بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.