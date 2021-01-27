تحرير 5069 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، استهدفت تسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.أسفرت عن ضبط 5069 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة تضمنت «2127 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 149 مخالفة السير بدون تراخيص، 65 مخالفة موقف عشوائي، 29 مخالفات شروط التراخيص».تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.