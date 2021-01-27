ضبط المتهمين بخطف طفل مقابل فدية مالية لإعادته في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهمين بخطف طفل ومساومة عائلته لإعادته في مركز كفرالدوار.تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار من أحد المواطنين يفيد خطف 3 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي نجله يبلغ من العمر 7 سنوات أثناء تواجده بالشارع محل إقامته، وتلقيه اتصال هاتفي من مجهول طلب منه مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراح نجله.تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة 4 أشخاص.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات ولدى استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم اضطروا إلى إطلاق سراح الطفل المختطف بالقرب من محل إقامته، وفي وقت لاحق أمكن ضبط المتهمين.وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهما أنه نظرًا لإقامته بذات الشارع محل إقامة المجنى عليه عقد العزم على اختطاف نجله ومساومته على مبلغ الفدية وفي سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة.بمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أقروا بها، وتم بإرشادهم ضبط السيارة والهاتف المحمول المستخدمان في ارتكاب الواقعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.