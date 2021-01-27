التحفظ على 125 طربة حشيش بحوزة مسجل في الجيزة

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط 125 طربة من مخدر الحشيش.وتبين أن المخدرات كانت بحوزة مسجل خطر وبحوزته مبلغ مالي، هاتف محمول، وكان يستقل سيارة في مركز أبوحمص.بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.