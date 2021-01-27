كان يطارد «عجل هائج».. مصرع جزار بكرداسة

لقي جزار مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر دهسه من سيارة نقل، خلال مطاردته «عجل هائج» أمام المجزر، بمنطقة كرداسة.تلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا يفيد مصرع شاب في حادث تصادم، أمام مجزر كرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الضحية يعمل جزار، وأثناء مطاردته "عجل" هائج، صدمته سيارة نقل، مما أسفر عن مصرعه في الحال.تم التحفظ على السائق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.