انخفاض أسعار الخضار في سوق العبور

قال حاتم نجيب عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية، إن هناك تراجع في أسعار بعض السلع الغذائية في سوق العبور.وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك وفرة من المعروض في جميع السلع الغذائية المصرية، موضحا أن سوق العبور يشهد وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي تسبب في خفض الأسعار.وأوضح أن أسعار البطاطس تبدأ من جنيه وجنيهان في سوق العبور، لتباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٣ جنيهات.وانخفضت أسعار الطماطم وسجلت سعرا يبدأ من ٤ جنيهات وحتى ٥ جنيهات تصل للمستهلك بسعر ٦ جنيهات.وسجلت البسلة نحو ٣ جنيهات وحتى ٥ جنيهات، وسجلت الكوسة من ٢ جنيه وحتى ٥ جنيهات.