«يوتيوب» يعلق برنامجا لرودي جولياني محامي ترامب

أعلن موقع "يوتيوب"، أنه أوقف مشاركة رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البرنامج الذي يسمح بتحقيق الدخل من خلال مقاطع الفيديو، لخرقه مرارا قواعد المنصة بشأن التضليل الإعلامي حول الانتخابات الأمريكية.وأكدت منصة تشارك مقاطع الفيديو التابعة لمجموعة "جوجل" لوكالة فرانس برس، أنه تم تعليق قناة رودي جولياني موقتا من برنامج "شركاء"، وبذلك لم يعد بإمكان المحامي الوصول إلى ميزات معينة ولم يعد يتلقى دخلا من مبيعات الإعلانات التي تبث قبل بدء تشغيل الفيديو.وِأشارت إلى أن رئيس بلدية نيويورك السابق، غذّى نظريات المؤامرة التي يدعمها العديد من المقربين من دونالد ترامب بأن الانتخابات الرئاسية تم تزويرها لصالح جو بايدن.و أكد رودي جولياني في برنامجه على يوتيوب أن الآلات الانتخابية التابعة لشركة "دومينيون فوتينغ سيستمز كوربوريشن"، ساهمت في سرقة الانتخابات من الرئيس الجمهوري السابق.وقد أقامت الشركة دعوى قضائية على جولياني، بتهمة التشهير وطالبت بتعويض مقداره 1.3 مليار دولار للإضرار بسمعتها وتعريض موظفيها للخطر.