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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«نقل البرلمان» تُشارك فى الاحتفال بوصول ماكينة حفر الأنفاق «الكيت كات»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:14 ص
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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شاركت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، والوكيلين وحيد قرر، ومحمود الضبع، والأعضاء محمد السيد، ورزق ضيف الله، وحازم عويان، اليوم الأربعاء، في الاحتفال بوصول ماكينة حفر الأنفاق العملاقة للخط الثالث للمترو «العتبة - الكيت كات - المحطة التبادلية عند محور روض الفرج - جامعه القاهرة ».

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، الفريق كامل وزير، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وثمنت لجنة النقل، جهود الدوله المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي في المشروعات القومية، مؤكدًا أنها بمثابة نهضة حضارية لمصر يقوم بها الرئيس السيسي في مجال النقل والمواصلات.

ولفتت إلى أنه بفضل جهود الرئيس السيسي والفريق كامل الوزير، مصر انتقلت من المركز الـ 118 إلى المركز 28 في شبكات الطرق في العالم.

ووجهت اللجنة الشكر إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، للجهود الكبيرة التي يبذلها في الوزارة وجميع رؤساء القطاعات، مؤكدة: «نشهد تحولًا كبيرًا في مجال النقل والمواصلات بفضل القيادة الحكيمة للدولة المصرية وحرصها على توفير حياة أفضل للمواطنين وتوفير سبل نقل مريحة لهم».

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