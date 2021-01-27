إحصائية: واشنطن وإيران بؤرة كورونا.. و100 مليون إصابة عالميا

أصدرت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الأربعاء، إحصائية جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في حول العالم.وقد أعلنت الجامعة في تقريرها، أن الإصابات والوفيات حول العالم، تجاوزت إجمالي الإصابات 100 مليون إصابة، وبلغ عدد الوفيات أكثر من مليونين و157 ألف حالة.وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 425 ألف وفاة، وتجاوز عدد الإصابات فيها 25.4 مليون إصابة.أما في الشرق الأوسط فقد أكدت الاحصائية، ان إيران لا تزال بؤرة الوباء في الشرق الأوسط، حيث سجلت حتى الأن إصابات بحوالي مليون و390 ألف إصابة.وفي المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات جراء تفشي الوباء في دول الشرق الأوسط جاء العراق، حيث تجاوز فيه إجمالي الوفيات 13 ألفا منذ بدء تفشي الوباء، وسجل 615 ألف إصابة بالفيروس.