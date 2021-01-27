شقق البنك الأهلى 2021.. تفاصيل الشروط والأوراق

تستمر عمليات البحث من جانب الشباب حول شقق البنك الأهلى 2021، وتفاصيل الشروط والأوراق التي طرحها البنك خلال الفترة الماضية، حيث يستهدف البنك من خلال هذه المبادرة المساهمه في توفير تجمعات سكنية تتضمن وحدات تلبي احتياجات المواطنين، وذلك وفقا وتوجه الدولة الحالي لخلق مجتمعات جديدة ومتكاملة لتخفيف التكدس داخل التجمعات العمرانية القديمة بالقاهرة، وكذا الارتقاء بتفاصيل الخدمات التي يحصل عليها المواطن بشكل يومي، خاصة أن المشروع يخاطب شريحة كبيرة من السر المصرية والشباب المقبل على الزواج، وفقا لما أعلنه رئيس البنك الأهلى المصري في تصريحات له.

شقق البنك الأهلى 2021

اتجه القطاع المصرفي إلى توفير عدة بدائل لمساعدة الشباب المقبل على الزواج، وبحاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، حيث وفر البمك لهذه الفئات عن طريق قروض تمويلية لمنح شقق الإسكان بما يتوافق مع دخل العميل.





الشروط المطلوبة للحصول على شقق البنك الأهلى 2021

حدد البنك الأهلى، خلال المبادرة التي اطلقها من التمويل العقاري للشباب للحصول على وحدة سكنية عدد من الشروط وهي:





1- تحديد الدخل الشهري للحصول على قرض التمويل العقاري وفق الإعلان المعلن من قبل صندوق التمويل العقارى، أن يقدم المواطن المبلغ الذي يتقاضاه شهريا"مفردات مرتب".





2- عدم امتلاك المتقدم أي وحدة سكنية خاصة به حتى في حالة الميراث.





3- ألا يقل سن المواطن المقترض عن 21 عامًا عند تاريخ منح التمويل، ولا يتعدى 60 عامًا لجميع شرائح العملاء في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما اقرب.





4- أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيما بالقاهرة فقط.

5- يصل الحد الأقصى لمدة سداد التمويل العقاري إلى 20 عامًا.





6- يقوم العميل المقدم على طلب التمويل العقاري بدفع نسبة 20% من سعر الوحدة، ويصل الحد الأقصى إلى 50%.





7- قيمة التمويل تصل حتى 80% من قيمة الوحدة وفقا التقييم.





8- يتمّ احتساب نسبة عبء الدين بحد أقصى 40% من صافي الدخل الشهري.





الأوراق المطلوبة للحصول على شقة البنك الأهلى

اشترط البنك الأهلى توافر عدد من الأوراق للتقديم في مبادرة الواحدت السكنية للحصول على شقة، وهي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاص بالعميل.





- شهادة قيد للذكور والإناث.





- تقديم إيصال مرافق حديث الإصدار مياه أو غاز أو كهرباء.





- تقديم مستندات إثبات الدخل.





ويشار إلى أن البنك يقدم للعملاء وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى، فضلاً عن عدم تحميل العميل أي مصاريف إدارية "مصاريف فتح الحساب والاستعلام مجانًا" ويتم احتساب 2% كعائد التأخير على الأقساط مستحقة الدفع.





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