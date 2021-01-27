غدًا عطلة رسمية بالبورصة.. وتوقعات بأداء عرضى للسوق اليوم

قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون غدًا الخميس، إجازة رسمية بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري.كانت مؤشرات البورصة قد شهدت ارتفاعا جماعيا لدى معاملات أمس الثلاثاء، بدعم من عمليات شراء مؤسسية على غالبية أسهم السوق، حيث ربح رأس المال السوقي نحو 1.6 مليار جنيه.وتوقع محللون بسوق المال أداءً عرضيا للبورصة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، خاصة بعد ظهور بوادر لعمليات جني أرباح بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، نتيجة تفضيل بعض المستثمرين تسييل جزءً من محافظهم الاستثمارية لحين العودة من الإجازة والتى تمتد لـ3 أيام.