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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الجمهوريون يعتزمون التصدي لمحاكمة ترامب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:27 ص
ترامب
ترامب
منار أحمد
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يعتزم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمبادرة لمنع إجراء المحاكمة البرلمانية الثانية لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

أثارت محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكثير من الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأطلق المبادرة السيناتور راند بول، وصوت عليها مجلس الشيوخ حالما انتهى أعضاؤه الـ100 من أداء اليمين بصفتهم محلّفين في هيئة محاكمة الرئيس السابق، وقد أقسَم هؤلاء على تحقيق "عدالة حيادية" في المحاكمة التي ستبدأ في التاسع من فبراير والتي من المقرر أن يُحاكم فيها ترمب بتهمة "التحريض على التمرّد" على خلفية الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مقر الكونغرس في السادس من يناير الجاري.

وقد أيد المنع 45 سيناتورًا أميركيًا جمهوريًا، أي الغالبية الساحقة، ليصبح ترمب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يُحال مرّتين إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته.

كما بات أول رئيس يحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض وهذه النقطة الأخيرة هي بالتحديد ما اعترض عليه السيناتور الجمهوري الليبرالي راند بول، معتبرًا أن هذه المحاكمة غير دستورية، لأن ترمب لم يعد في منصبه.

كذلك اعتراض بول أجبر زملاءه على مناقشة هذه المسألة علانية، مما أرغمهم على التصويت على ما إذا كانوا يؤيّدون أم لا، محاولته الرامية لمنع إجراء المحاكمة.

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