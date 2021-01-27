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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
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تكنولوجيا

أشهر تطبيقات التواصل والمراسلة فى روسيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:12 ص
تطبيقات التواصل
تطبيقات التواصل
وكالات
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ظهر في السنوات الأخيرة عدد كبير من تطبيقات التواصل والمراسلة الفورية، وأصبحت تلك التطبيقات وسيلة يومية يعتمد عليها حتى في العمل، فماهي أشهر هذه البرامج في روسيا؟

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" تبعا لبيانات شركة Megafon المشغلة للشبكات الخلوية في روسيا فإن تطبيق "واتس آب" يحتل حاليا المرتبة الأولى من بين تطبيقات المراسلة من حيث حجم تبادل البيانات بين مستخدمي خدمات الشركة بنسبة 58%، ويليه تطبيق "تليجرام" بنسبة 32%، وبعده Viber بنسبة 2%، وفي المرتبة الرابعة يأتي تطبيقا "فيسبوك مسنجر" وIMO بنسبة 1.7%.

أما بالنسبة للاتصالات عن طريق الإنترنت فنحو 73% من مستخدمي شبكات Megafon يعتمدون على "واتس آب" حاليًا لهذا الغرض، ونحو 7.2% منهم يستعملون تطبيق Viber، وتطبيق "فيسبوك مسنجر" ياتي في المرتبة الثالثة بنسبة 4.4%، ويليه IMO بـ 4.2%، وFaceTime بنسبة 3%.

وفيما يتعلق بالمراسلة الكتابية فإن 52% تقريبا من مستخدمي شبكات Megafon في روسيا يعتمدون على تطبيق "واتس آب"، بينما 44% منهم يستخدمون"تليغرام"، و0.7% منهم يلجأون إلى "فيسبوك مسنجر" وIMO، و0.5% يستخدمون تطبيق WeChat.

ومن جهتها أشارت شركة Beeline للخدمات الخلوية في روسيا إلى أن الظروف التي فرضت على الناس في العام الفائت أجبرت الكثيرين منهم على الاعتماد على تطبيقات المراسلة للتواصل مع المقربين والأصدقاء، ما تسبب بزيادة حجم تبادل البيانات عبر تلك التطبيقات أكثر من 4 مرات تقريبا، وعلى رأس قائمة التطبيقات التي استخدمت لتبادل البيانات عند مستخدمي شبكات Beeline كان تطبيق "واتس آب"، وتلاه تطبيق "تليجرام"، وبعده Viber وSkype وFacetime.

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