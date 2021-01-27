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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 27-1-2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:01 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27-1-2021، في سوق تداول العملات المحلية، وفقًا لعدد من البنوك المصرية العاملة.

محليًا، سجل متوسط سعر الريال السعودي في أسواق المال المحلية 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 27-1-2021

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سعر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وحققت مستويات سعر الريال السعودي داخل بنك مصر اليوم عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما يتيح بنك البركة الإسلامي سعر الريال السعودي للأفراد، والشركات عند مستوى 4.08 و4.23 جنيه للشراء وللبيع.

وتداول الريال السعودي داخل فروع بنك الإسكندرية بسعر 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم داخل أكبر مصرف خاص في مصر، عند مستوى 4.1 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي داخل البنك العربي الأفريقي مستوى 4.07، و4.21 جنيه للشراء والبيع في بداية التداولات اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه فى البنك المصري الخليجي، مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في منتصف تعاملات اليوم، كما سجلت مستويات أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر إيران للتنمية عند 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وتشهد مؤشرات الاقتصاد، تحسنًا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

يشار إلى أن الريال السعودي مغطى بالذهب، وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريال.

ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن «5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال»، والعملات المعدنية عبارة عن: «1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال».

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