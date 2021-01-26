مصادرة 2600 شيشة خلال حملات لـ«السياحة والمصايف» بالإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، عددًا من الحملات المفاجئة على المقاهي والكافيهات بنطاق أحياء شرق ووسط، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على سلامة المواطنين.وتم خلال الحملات التحفظ على 340 شيشة، ليصل إجمالي الشيش التي تمت مصادرتها من قبل الإدارة المركزية على مدار شهر إلى 2600 شيشة على مستوى الأحياء.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المحال المخالفة.من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خصصت خطًا ساخنًا للتواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوي ضد المنشآت التي تقدم الشيشة للرواد حيث يتم تلقى الشكاوى واستفساراتهم على أرقام الشكاوى 01270746490* 01289252668. وموقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg وتطبيق الإدارة على Google play وكذلك app store.