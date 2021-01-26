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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: لا يمكن غض الطرف عن العنصرية الممنهجة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:26 م
بايدن
بايدن
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، "إنه لا يمكن غض الطرف أكثر من ذلك عن العنصرية، التي تعاني منها الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن موت جورج فلويد جعل الأمريكيين "يفتحون أعينهم" ويدركون حجم المشكلة، مضيفا: "لقد كانت قدما تدهس عنق العدالة، ولن يتم نسيانها أبدا".

وأضاف الرئيس الأمريكي- في مؤتمر صحفي اليوم - أنه أوضح جليا خلال حملته الانتخابية أن الولايات المتحدة تعاني من العنصرية الممنهجة التي طالما قسمت الأمة الأمريكية لمدة طويلة، مؤكدا أن ما حدث (مقتل جورج فلويد) غير العالم، لأنه غير في طريقة تفكير الناس، وفتح الطريق أمام إحراز تقدم في هذا الصدد.

وأوضح أنه بالرغم من أن جائحة كورونا أثرت على كل المستويات في الولايات المتحدة، إلا أن الأمريكيين من أصحاب البشرة السمراء تأثروا بصورة أكبر من ذلك، مشيرا إلى أن عشر الأمريكيين من أصل إفريقي عاطلون عن العمل، وواحد من كل 11 أمريكيا من أصل لاتيني عاطل عن العمل.

وتابع: "حان وقت العمل لأن المبادئ الأساسية لهذه الأمة تستدعي منا ذلك"، مؤكدا أن الجميع في الولايات المتحدة من الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين يتفقون على أنه حان وقت العمل على وضع حلول لهذه المشكلة.

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