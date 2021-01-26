بايدن يعترف بانتشار الكراهية وعدم المساواة بالمجتمع الأمريكى

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، بضرورة معالجة أسباب التمييز في المجتمع الأمريكي، لافتًا إلى أن جائحة كورونا ألحقت ضررًا كبيرًا بجميع الأمريكيين.وقال بايدن خلال كلمة له مساء اليوم، إن الولايات المتحدة تواجه مستوى كبيرًا من عدم المساواة، مشيرا إلى أنه أصدر مرسوما تنفيذيا يعزز المساواة في كل المؤسسات الفيدرالية.وكشف بايدن عن أنه أمر الأجهزة الحكومية بالعمل على مواجهة كراهية الأجانب والتصدي لهذا النوع من الجرائم، مشيرا إلى أن أعدادًا كبيرة من الأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية واللاتينية يعجزون عن توفير الطعام ويموتون بفيروس كورونا.وأكد الرئيس الأمريكي أن أفكار تفوق العرق والعنصرية منتشرة لدى بعض الأمريكيين البيض ويجب مواجهة ذلك، معترفا بأن أمريكا تواجه مستوى عميقًا من عدم المساواة.