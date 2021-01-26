«الكلدانية»: أسابيع قليلة تفصلنا عن زيارة بابا الفاتيكان للعراق

قال الكاردينال ما رافائيل الأول ساكو، مطران الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، إننا الآن، تفصلنا أسابيع قليلة من زيارة البابا فرنسيس إلى العراق.أضاف في تصريحات الثلاثاء: "لم يعرف العراق السلام منذ أكثر من 4 عقود واليوم تؤدي عودة الإرهاب والتوترات الاجتماعية والوباء إلى تفاقم الأزمة في بلد يطلب التضامن على أمل العودة إلى الحياة الطبيعية".وتابع "الذين قُتلوا في هجمات داعش التي شنت مؤخرا هم فقراء، ولكن للأسف، هذه الهجمات هدفها سياسي، وهي بمثابة رسالة للحكومة وللرئيس الأمريكي الجديد أيضًا، وفي غضون ذلك، اتخذت الحكومة الإجراءات الضروريّة".