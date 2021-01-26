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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

بوابه الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:04 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
نعمات مدحت
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يريد كثير من المواطنين في معرفة بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021 خلال هذه الفترة، للبحث عن معاش تكافل وكرامة الخاص بشهر يناير الجاري، بعد أن أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف المعاش خلال الأيام المقبلة من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وماكينات الصراف الآلى.

من المقرر أن يتم صرف المعاش لنحو ما يزيد عن مليون و237 ألفا و582 من المواطنين المستحقين لمعاش كرامة، ومليونين و175 ألفًا و603 مواطن تنطبق عليه شروط معاش تكافل، حيث يعتبر المعاش دعم من الوزارة للحالات التي ليس لها دخل تخفيفا عنهم أعباء الحياة.

بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة 2021

ويستطيع المواطن الذي يرغب في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، الدخول عبر رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، الآتي وهو: (من هنا)، لمعرفة الموعد المحدد للصرف.

خطوات الاستعلام عن معاش شهر يناير

يمكن للمواطن الذي يريد معرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير الجاري 2021، من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الإجتماعي من خلال الرابط السابق، ويقوم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما من الشمال لليمن.

كما يقوم المواطن بإدخال البيانات التالية: الاسم، المحافظة، القسم، رقم المحمول، الإدارة، العنوان، وفي حالة تقديم شكوى يذكر البيانات السابقة مع توجيهها إلى الديوان العام وينتظر الرد عليها.

ثم بعد ذلك يقوم المواطن بالضغط على كلمة استعلام وسيتضح أمامه جميع الأمور المتعلقة بالمعاش، وموعد الصرف.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش التكافل والكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الأوراق للحصول على المعاش وهي: 
صورة من بطاقة الرقم القومي يشترط أن تكون سارية، إضافة إلى صورة شهادة الميلاد يشترط أن تكون كمبيوتر، كما تتضمن الأوراق صورة وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجرة، وإيصال مرافق كهرباء أو مياه أو غاز، قموسيون طبي رسمي لتوضيح الحالة في حالات العحز، قيد مدرسي لجميع الأطفال، وفي النهاية صورة إقرار وصاية للأيتام وهذا يتعلق بمعاش تكافل.

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