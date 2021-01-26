رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط موقع طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:40 ص
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
شيماء حسين
طباعة
حظى رابط موقع طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك حرصاً على المواطنين المستحقين للمعاش من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام الكترونيا وخطوات الاستعلام.

رابط موقع طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن للمواطنين المستحقين لمعاش التكافل والكرامة و الراغبين في الاستعلام عنه الدخول عليه وتسجيل الرقم القومي وستظهر كافة البيانات المطلوبة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال الأشهر القليلة الماضية ويعمل على إضعاف الخلايا المناعية في الجسم ويتسبب في الوفاة.

خطوات الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة إلكترونيا 2021

يمكن للمواطنين المستحقين لمعاش التكافل والكرامة الاستعلام عنه إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار معاش التكافل والكرامة 2021

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للمستحق الراغب في الاستعلام 

ستظهر كافة بيانات المتقدم والسابق إدخالها عبر الموقع الإلكتروني للتأكد من صحة البيانات

الضغط على زر الاستعلام

أعداد المستفيدين من معاش التكافل والكرامة 2021

يسارع أكثر من 4 مليون مواطن لتسجيل الدخول عبر رابط موقع طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي لمعرفة موعد الصرف حيث يستحق معاش الكرامة المخصص للمعاقين وكبار السن والأرامل مليون و 237.582 مواطن فيما يستحق معاش التكافل المخصص للأسر الفقيرة التي لديها أبناء في مراحل مختلفة من التعليم ولم تشملهم مظلة التأمينات الاجتماعية وعددهم 2 مليون و 175.603 شخصا.

اقرأ أيضاً

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

أول الحاصلين على لقاح «كورونا» من الأطقم الطبية: «فعّال»

صورة الحمير تبعد المهدى سليمان عن بيراميدز أمام الأهلى وتحويله للتحقيق

الصور

image description

مصرع أب وولديه فى حادث مرورى بدمياط

image description

إنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة دمياط

image description

ضباط «الزرقا» يوزعون شوكولاتة على أهالي دمياط

image description

٤.٥ مليون جنيه لتطوير طريق الكاشف بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تعمير الساحل الشمالى

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

غرامة 4 آلاف جنيه والإغلاق 7 أيام للمنشآت السياحية المخالفة لـ«إجراءات كورونا»

سحب الجنسية المصرية من 64 مواطنًا

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

زيمبابوى تحشد مواردها لمكافحة أسراب الجراد

الصين تبتكر سوارا يترجم لغة الإشارة لنصوص وصوت وصور

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 26-1-2021

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

مناقشة ديوان «كأني الساكن الأصلي» بمركز الحرية للإبداع

الفنان العراقي نبيل علي: «موعد ملون» توثيق لذكريات من الماضي

«مصر الحضارة والانتصار للحياة» كتاب يفند أكاذيب أعداء المحروسة

تعريف الموال القصصي وتاريخه في «حكاوي الخطاوي»