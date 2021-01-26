رابط موقع طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:40 ص
شيماء حسينطباعة
حظى رابط موقع طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك حرصاً على المواطنين المستحقين للمعاش من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي كيفية الاستعلام الكترونيا وخطوات الاستعلام.
رابط موقع طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي
وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن للمواطنين المستحقين لمعاش التكافل والكرامة و الراغبين في الاستعلام عنه الدخول عليه وتسجيل الرقم القومي وستظهر كافة البيانات المطلوبة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال الأشهر القليلة الماضية ويعمل على إضعاف الخلايا المناعية في الجسم ويتسبب في الوفاة.
خطوات الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة إلكترونيا 2021
يمكن للمواطنين المستحقين لمعاش التكافل والكرامة الاستعلام عنه إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-
تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا )
اختيار معاش التكافل والكرامة 2021
كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للمستحق الراغب في الاستعلام
ستظهر كافة بيانات المتقدم والسابق إدخالها عبر الموقع الإلكتروني للتأكد من صحة البيانات
الضغط على زر الاستعلام
أعداد المستفيدين من معاش التكافل والكرامة 2021
يسارع أكثر من 4 مليون مواطن لتسجيل الدخول عبر رابط موقع طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي لمعرفة موعد الصرف حيث يستحق معاش الكرامة المخصص للمعاقين وكبار السن والأرامل مليون و 237.582 مواطن فيما يستحق معاش التكافل المخصص للأسر الفقيرة التي لديها أبناء في مراحل مختلفة من التعليم ولم تشملهم مظلة التأمينات الاجتماعية وعددهم 2 مليون و 175.603 شخصا.
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