رابط موقع طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا ) يمكن للمواطنين المستحقين لمعاش التكافل والكرامة و الراغبين في الاستعلام عنه الدخول عليه وتسجيل الرقم القومي وستظهر كافة البيانات المطلوبة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي أخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال الأشهر القليلة الماضية ويعمل على إضعاف الخلايا المناعية في الجسم ويتسبب في الوفاة.





خطوات الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة إلكترونيا 2021

يمكن للمواطنين المستحقين لمعاش التكافل والكرامة الاستعلام عنه إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار معاش التكافل والكرامة 2021





كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للمستحق الراغب في الاستعلام





ستظهر كافة بيانات المتقدم والسابق إدخالها عبر الموقع الإلكتروني للتأكد من صحة البيانات





الضغط على زر الاستعلام

أعداد المستفيدين من معاش التكافل والكرامة 2021

يسارع أكثر من 4 مليون مواطن لتسجيل الدخول عبر رابط موقع طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي لمعرفة موعد الصرف حيث يستحق معاش الكرامة المخصص للمعاقين وكبار السن والأرامل مليون و 237.582 مواطن فيما يستحق معاش التكافل المخصص للأسر الفقيرة التي لديها أبناء في مراحل مختلفة من التعليم ولم تشملهم مظلة التأمينات الاجتماعية وعددهم 2 مليون و 175.603 شخصا.





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