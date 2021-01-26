الموزع زيد نديم يكشف كواليس تعاونه مع ماجد المهندس

يعيش الموسيقار زيد نديم، حالة نجاح كبيرة، بعد التعاون مع الفنان ماجد المهندس في أغنية "ودعت روحي"، من كلمات المستشار تركي أل الشيخ، وألحان نواف عبدالله، وأكد أنها نالت ردود أفعال واسعة.وأضاف "زيد" في بيان صحفي أنه سعيد بتخطي أغنية راشد الماجد "الأسد" حاجز الـ15 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وهي من ألحان أحمد الهرمى، وتوزيعه، لافتا إلى أن هناك عمل جديد سيجمعهما قريبا جاري تجهيزه هذه الفترة.ومؤخرا طرح المطرب راشد الماجد دويتو أغنية وطنية بعنوان "هب الغلا" التى تجمعه بالمطرب عبد العزيز المعنى، وهى من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعنى، وتوزيع موسيقى زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد، على يوتيوب، كما طرح مؤخرًا دويتو أغنية وطنية بعنوان "درع البلد" التى تجمعه بالمطرب رابح صقر، من كلمات مشغل بن محماس الحارثى، وألحان ياسر بوعلى وتوزيع موسيقى رأفت.