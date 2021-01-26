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رئيس التحرير التنفيذي
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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:06 م
الثانوية العامة
الثانوية العامة
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من الطلاب في معرفة رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، بالبحث عنه عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، بعد أن أعلنت الوزارة فتح باب التسجيل لتعبئة الاستمارة في يوم 10 يناير الماضي، لذا يكثر البحث عنها حيث حظيت باهتمام كبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور للتسجيل في الاستمارة قبل غلق الباب، والتي من المقرر أن ينطلق ماراثون الامتحانات حتى الآن في يوم 19 يونية المقبل.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2021 الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد


ونظرًا لما تمر به المجتمعات العربية والإسلامية والأوروبية من انتشار فيروس كورونا المستجد بداية عام 2020، والذي تسبب في خسائر كبيرة من الأرواح والأموال، وحفاظا على الطلاب وسلامتهم، ولمواجهة الوباء، لذا قررت وزارة التربية والتعليم المصرية، بالتسجيل لطلاب الثانوية العامة من خلال المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة والتي خصصت موقع لتعبئة استمارة الثانوية العامة حيث يمكن للطلاب الدخول عبر الرابط الآتي: https://moeregister.emis.gov.eg.

رابط الشكاوي الخاصة بالبريد المدرسي الموحد


ومن جانبها، أتاحت وزارة التربية والتعليم، أنه في حالة وجود أي أخطاء في إدخال البيانات الخاصة بالطالب، فيمكنه التعديل عن طريق وحدة المعلومات بالمدرسة التابع لها الطالب أو التقدم بشكوى من تسجيل الاستمارة الإلكترونية من خلال البوابة الرسمية للشكاوي الإلكترونية  https://moe-complains.emis.gov.eg.

منصات تعليمية إلكترونية

من جانبها وفرت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات الإلكترونية للطلاب منذ بداية أزمة كورونا، لمتابعة دروسهم، والمقررات الدراسية، والتي تتضمن حصص وذاكر وبنك المعرفة، بالإضافة إلى القنوات التعليمية التي توفرها لهم، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.
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