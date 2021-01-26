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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

من هو زوج عبلة الكحلاوي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:48 م
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث من جانب محي الدكتورة الراحلة عبلة الحكلاوي، حول من هو زوج عبلة الكحلاوي، وبعد ذلك رحيلها أول أمس الأحد الموافق 24 يناير الجاري عن عمر ناهز 72 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وصراعها مع المرض فترة قصيرة، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي.

من هو زوج عبلة الكحلاوي

يرغب الجمهور في معرفة زوج الدكتورة عبلة الحكلاوي، حيث تزوجت من الراحل اللواء مهندس محمد ياسين بسيوني، كان من أبطال وأحد شهداء حرب أكتوبر المجيدة، وكانت في سن مبكرة.

ياسين كان من بين المهندسين  الخمسة الذين سافروا إلى ألمانيا لإحضار المواسير اللازمة لتفجير خط بارليف بشكل سري، وساهم في تدميره وتحقيق نصر أكتوبر العظيم، وفقا لما صرحت به الراحلة في تصريحات تليفزيونية لها.

وفقا لما قالته الراحلة، إنه ساعدها في استكمال دراستها وحصولها على الماجستير والدكتوراه، وكان رجلا طبيا وحنونا، عاشت معه حياة مستقرة، وأنجبت منه ثلاثة بنات وهم: رودينا، مروة، هايدي، وكان رحيله صدمة كبيرة لها، بعد زواج ما يقرب من 21 عاما.

وفي أحد اللقاءات لها تحدثت الراحلة عن زوجها، وأنه كان رجلا مثاليا يعرف الله، ولم تجد مثله بعد ذلك ونذرت حياتها لبناتها فقط، وعزمت بعد رحيله على خدمة المطلقات والأرامل.

من هي الدكتورة عبلة الكحلاوي


هي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي، وكانت  تعمل أستاذا للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وكانت أحد طلابها، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، كما حصلت على الدكتوراه سنة 1978، وفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة.

جمعية الباقيات الصالحات


منذ رحيل زوجها، وهي قررت مساعدة الأرامل والمطلقات، وعقدت العزم على ذلك، ومن هذا المنطلق أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر وهي جمعية "الباقيات الصالحات" لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر.
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