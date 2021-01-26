«وفد بورسعيد» يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ69 (صور)

هنأ محمد ناجى، رئيس لجنة الوفد العامة ببورسعيد بصفته وممثلا عن أعضاء حزب الوفد بالمدينة الباسلة وبرفقته كل من مريم رجب ويوسف عزام نائبى رئيس اللجنة وعبدالرحمن بصلة مساعد رئيس اللجنة ومحمد حجاب السكرتير العام المساعد للجنة، رجال الشرطة المصرية بمناسبة عيدهم الذى يوافق 25 يناير.جاء ذلك خلال استقبال اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد لهم بمكتبه والذى أعرب عن شكره وتقديره لحزب الوفد وقياداته وأعضائه وبما يمثله الوفد من عراقة وأصالة وتاريخ نضالى فى مصر.من جانبه، أكد محمد ناجى أن ما قدمه رجال الشرطة تحت قيادة الزعيم فؤاد سراج الدين فى معركة الإسماعيلية يؤكد دورها فى حماية الوطن ضد المعتدين.وقدم التهنئة لرجال الشرطة ممثلين فى مدير الأمن، مؤكدًا اعتزازه لدور الشرطة فى حماية المواطن والمنشآت وما تقوم به من دور فاعل فى المجتمع المصرى وتضحياتهم فى سبيل الأمن والأمان لكل ربوع الدولة المصرية وحماية الجبهة الداخلية جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلحة لحماية الحدود والوطن.