برلماني يتهم الطيران بالتقصير في إدارة القروض

اتهم النائب مصطفى سالم، رئيس لجنة الحسابات الختامية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ وزارة الطيران المدني، بالتقصير في إدارة القروض التي تحصل عليها من الخارج، وصرف بعض أموالها في غير الغرض المخصصة له، مطالبًا محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، بتوضيح أسباب عدم الاستفادة من قرض بمبلغ 50 مليون يورو، كانت قد حصلت عليه الوزارة عام 2013، بغرض تطوير الملاحة الجوية.وأشار رئيس لجنة الحسابات الختامية بمجلس النواب، خلال مداخلته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم لمناقشة بيان وزير الطيران المدني، إلى قيام الوزارة بإنفاق 4 ملايين يورو بنسبة 8% من إجمالي القرض دون تنفيذ المشروع، مبينًا أن القرض انتهت مدته عام الماضي.