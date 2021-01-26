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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أدباء الصعيد يلتقون في حب مصر بالقوصية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:18 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، وفى إطار احتفالات الهيئة بعيد الشرطة وثورة يناير بفرع ثقافة أسيوط، حيث التقى نخبة من كبار أدباء الصعيد في ضيافة نادى أدب ثقافة القوصية برئاسة الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط، ونادي الأدب بالقوصية، وبمشاركة متميزة لأدباء أسيوط وسوهاج والمنيا في أمسية شعرية بعنوان "في حب مصر" بمقر مركز شباب القوصية، ورحب مدير عام الثقافة بأسيوط خلال كلمته بالحضور.

وأكد أن الأدب هو الداعم الأول للثقافة وهو عنوانها وأن القوصية تحظى بنخبة من كبار الأدباء والشعراء، وقدم لجميعهم الشكر على إثراء المحتوى الثقافي والفكري بالصعيد، حضر الملتقى دعاء الخطيب، صباح حامد، وهناء نصر من إدارة مدرسة جاد الرب الابتدائية، ولفيف من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط.

شارك بالملتقى نخبة من كبار أدباء الصعيد، وعلى رأسهم الشاعر أحمد نادى بهلول رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بقصر ثقافة ديروط والشاعر شرقاوي عبدالعليم رئيس مجلس إدارة نادي الأدب ببيت ثقافة أبنوب، والشاعر أحمد الشافعى رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزي بأسيوط السابق، وقد تبارى الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، حيث شارك بالملتقى الشاعر أوفى عبد الله الأنور والشاعر عبد الغني مسعود والشاعر راضي الطهطاوي والدكتور محمد السيد والشاعر مصطفي رشوان السلامي، ومجموعة كبيرة من الشعراء، قدم الأدباء بعض القصائد الشعرية الوطنية منها "بحبك يا مصر" و"جميلة" و"أم الشهيد"، اختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة.

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