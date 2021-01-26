البرهان يؤكد حرص السودان على حفظ الأمن والسلام فى شرق البلاد

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، مع نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا (افريكوم) السفير أندرو يانغ، مستقبل العلاقات السودانية الأمريكية وسبل بناء وتطوير علاقات استراتيجية بين البلدين خاصة فى مجال التعاون العسكرى.وأشاد البرهان لدى لقائه بمكتبه اليوم، اندرو يانغ ومدير المخابرات الادميرال هايدى بيرج، بدور الإدارة الأمريكية فى ترقية وتطوير العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن، مشيرا إلى الدور الكبير للبعثة الأمريكية فى السودان فى التطور الملحوظ الذى تشهده علاقة البلدين وجهودها فى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وفق بيان للمجلس الانتقالي.وأكد البرهان حرص السودان على حفظ الأمن والسلام فى شرق البلاد، وأن ما يحدث على الحدود مع اثيوبيا، هو اعادة انتشار للقوات المسلحة داخل حدود بلادها، مؤكدا أن نهج السودان يعتمد على الحوار والتفاوض لمعالجة جميع القضايا.من جانبه نقل يانغ للبرهان وللقيادة العسكرية فى السودان، تحيات قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى أفريقيا (افريكوم) الذى يعتبر أن السودان من الدول ذات العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.وأوضح يانغ أن لقاء رئيس مجلس السيادة، تناول الكيفية التى من شأنها أن تمكن البلدين للعمل معا لبناء مستقبل قائم على الثقة والتعاون المشترك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تؤكد دعمها للانتقال التاريخي فى السودان والعمل على تقوية علاقتها به وللتعاون لاستكشاف الفرص المستقبلية، موضحا انهم يسعون إلى تأسيس علاقة قائمة على الحوار والثقة المتبادلة والالتزام المشترك لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار، معلنا ترحيب بلاده بالسودان عضوا كاملا فى المجتمع الدولى.