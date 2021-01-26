البابا تواضروس يستقبل سفير بنجلاديش بالقاهرة

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، استقبل اليوم الثلاثاء، السفير H.E. MD Monirul Islam سفير دولة بنجلادش بالقاهرة.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك اللقاء جاء بالمقر الباباوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.