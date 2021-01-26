البابا تواضروس يستقبل رئيسة «القومي للمرأة»

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني، استقبل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لتهنئته بالأعياد.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك جاء بالمقر البابوي بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.