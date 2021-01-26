«أبو العزم» رئيسا للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

خاطب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، نقيب المحامين رجائي عطية، ردا على طلب الإشراف القضائي لهيئة قضايا الدولة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين المقرر لانعقادها يومي 7 و8 فبراير، والإعادة يومي 14 و15 فبراير 2021.وقال رئيس هيئة قضايا الدولة: «نحيط سيادتكم أنه بالعرض على المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2512021 الموافقة، وإسناد رئاسة عملية الإشراف إلى المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة».وأضاف: «نرسل لسيادتكم صورة قرارانا رقم 17 في 2612021 بتشكيل اللجنة العليا المخولة بالإشراف القضائي المطلوب، ولها كامل الصلاحية لإتمام هذه العملية وفقًا للقوانين المعمول بها، وبما تمليه أواصر العلاقة الخاصة بين نقابة المحامين وهيئة قضايا الدولة».وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن أمله بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي عن أعداد المقرات الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا إمدادها بالأوراق والسجلات والبيانات اللازمة للوقوف على أسماء السادة أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وأماكن اللجان والتجهيزات اللازمة لأداء العملية الانتخابية بحيدة كاملة، وحتى يتسنى لها تحديد أعداد السادة المستشارين والموظفين الإداريين اللازم توافرهم للإشراف على العملية الانتخابية.