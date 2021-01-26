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الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع معظم أسواق الخليج بعد خسائر للأسهم الآسيوية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:26 م
أسواق الخليج
أسواق الخليج
وكالات
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أغلقت معظم أسواق الخليج منخفضة اليوم الثلاثاء، محاكية الأسهم الآسيوية، مع تأثر معنويات المستثمرين بمخاوف من عقبات قد تواجه تحفيزا حجمه 1.9 تريليون دولار يقترحه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وهبط المؤشر القياسي السعودي 0.7 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة وتراجع سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 2.2 بالمئة.

ونزل مؤشر دبي 0.9 بالمئة، متكبدا خسائر للمرة الثالثة في أربع جلسات، بفعل انخفاض سهم إعمار العقارية القيادي 1.8 بالمئة وهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.3 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة، تحت وطأة انخفاض بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.7 بالمئة.

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا اليومية في الإمارات إلى ثلاثة أمثاله في الشهر المنصرم. وسجلت السلطات أمس الاثنين 3579 إصابة جديدة وتسع وفيات. ولا توضح البيانات أرقام كل إمارة على حدة.

أظهر استطلاع ربع سنوي تجريه رويترز، لآراء محللين نشرت نتائجه اليوم تقلص توقعات التعافي الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست للعام 2021 وتباين التقديرات لمدى تراجع الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.

وأغلق مؤشر الأسهم القطرية منخفضا 0.3 بالمئة، مواصلا الخسائر للجلسة الرابعة على التوالي.

وكان من أكبر الخاسرين سهم بنك قطرالوطني بانخفاضه واحدا بالمئة وسهم قطر لنقل الغاز الذي هبط 1.8 بالمئة.

وخارج الخليج، خالف المؤشر المصري القيادي الاتجاه العام ليغلق مرتفعا 0.2 بالمئة، بدعم من قفزة 6.3 بالمئة في سهم جهينة للصناعات الغذائية.

السعودية تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 8790 نقطة
أبوظبي انخفض المؤشر 0.6 بالمئة إلى 5583 نقطة
دبي هبط المؤشر 0.9 بالمئة إلى 2698 نقطة
قطر نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 10639 نقطة
مصر ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 11527 نقطة
البحرين تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1461 نقطة
سلطنة عمان هبط المؤشر 0.6 بالمئة إلى 3678 نقطة
الكويت استقر المؤشر عند 6256 نقطة

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