مستشار حمدوك: الجيش السوداني لم يدخل إثيوبيا

أكد فايز السليك المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، رفض أي حديث عن نزاع حدودي أو ترسيم للحدود مع إثيوبيا.وأشار السليك، في تصريحات لقناة العربية، إلى أن إثيوبيا تحاول تحويل مسألة الحدود إلى قضية نزاع، لافتا إلى أن الجيش السوداني ملتزم بعدم التصعيد مع إثيوبيا.وشدد مستشار حمدوك، على أن الجيش السوداني لم يدخل إلى الأراضي الإثيوبية، قائلا: "الجيش ينتشر ضمن أراضيه وليس في أراض متنازع عليها".وكانت أكدت الخارجية الإثيوبية اليوم الثلاثاء، أنها مستعدة للتوصل لاتفاق مع السودان يضمن استقرار المناطق الحدودية.