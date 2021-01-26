مسئولة دولية: توقع خسارة 22 تريليون دولار عالميا حتى 2025 بسبب كورونا

يتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي انتعاشا قويا هذا العام لكن أزمة فيروس كورونا المستجد، تتسبب بأضرار فادحة، حسبما أعلنت غيتا غوبيناث، كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء.وصرحت كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، للصحفيين، بأن الخسائر التراكمية في الإنتاج بين 2020 و2025 والمتوقع حاليا أن تبلغ 22 تريليون دولار، مقارنة بالتوقعات ما قبل الوباء، لا تزال كبيرة".