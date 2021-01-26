رسالة توبيخية لـ«جمال عيد»: « أمرك مفضوح»

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا رسالة توبيخية ضد الناشط السياسي والحقوقي جمال عيد ؛ لهجومها المستمر ضد الدولة المصرية.وقالوا: «أيها العميل الكذاب...هل أموالك خلصت عشان تبتدى مرة أخرى تختلق أى موضوعاتأنت وأمثالك من الكذابين الملتآمرين إللى هما أيادى الإخوان الذين يحركونهم كقطع الشطرنج».وتابع رواد السوشيال ميديا: «افتضح أمرك وأصبحتم لا تسمعون إلا أنفسكم.. ولا يلتفت إليكم أى مواطن بعد أن إنكشفت مؤامراتكم الدنيئة ضد البلد، وأنتم عملاء الإخوان والأجهزة المتآمرة ضد البلد».